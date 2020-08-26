Смертельна перестрілка - під час заворушень у Вісконсині двоє людей загинули. Третю ніч неспокійно в місті Кеноша. Цього разу не порозумілися працівники заправки з активістами. Стрільця розшукує поліція.

Заворушення в місті почалися після того, як у неділю поліцейський - вистрелив у темношкірого місцевого. Чоловік був тяжко поранений. Того ж дня в КенОші розлючений натовп почав палити будівлі, вибивати вікна та грабувати крамниці.