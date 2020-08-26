Неплатоспроможна "Аркада": чому історія цього банку так важлива та чого чекати вкладникам [ Редактировать ]
Столичний банк "Аркада" - неплатоспроможний. Вже офіційно. Це означає, що управління установою переходить до тимчасової адміністрації, яку призначає Фонд гарантування вкладів. Із цього приводу в Нацбанку зібралися на термінову нараду.
Чому історія цього банку так важлива і чого чекати його вкладникам? Геннадій Вівденко розкаже.
- Нам назначили на сегодня на выплату денег, шо нам делать? - Надо подождать пару дней у нас закрыто все ни кас, ничо временное у нас.
На воротах аркуш із надписом - банк не працює. Охоронець просить вкладників почекати. Долю банку вирішують буквально через дорогу.
Головна будівля банку "Аркада" знаходиться у найвигіднішому місці києва. це фінансовий і історичний центр столиці.поруч всі державні інституції Офіс президента, кабінет міністрів, парламент. 200 метрів і національний банк України.
На брифінгу - голови НБУ, МВС, СБУ, Фонду гарантування вкладів і навіть Ради нацбезпеки. Очільник Нацбанку пояснює: саме будівля банку "Аркади" стала причиною ліквідації. Її вартість - 620 мільйонів гривень, приміщення вивели з активів на поки що не оголошеного підозрюваного. У підсумку - банк банкрут з ознаками шахрайської схеми.
Кирило Шевченко, голова НБУ:
Коли ми мали на увазі шахрайську схему, я мав на увазі те, яким чином з балансу банку зникла ця будівля на вулиці Ользицький.
Аркада - фін-установа невелика. 5 тисяч вкладників. Дев'яноста відсоткам з них обіцяють повернути депозити протягом місяця.
Світлана Рекрут, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
Всі вклади ми будемо виплачувати не пізніше двадцятого робочого дня враховуючи що обсяг невеликий, що це буде набагато раніше. Коштів у фонду гарантування вкладів більше ніж достатньо.
Однак найголовніша проблема - це не вкладники, а так звані інвестори банку. Це, ті хто купував квартири на етапі будівництва у трьох житлових масивах: "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Це такі собі містечка всередині Києва. Тисячі інвесторів вклали в квадратні метри майже 13 мільярдів гривень.
Віталій Щербаков, представник групи інвесторів банку "Аркада":
Якщо "Київміськбуд", Київська міська влада гарантує отримання інвесторами своїх квартир. Всіх інвесторів банку "Аркада" влаштує такий сценарій.
З інвесторами міська влада обіцяє розібратися за кілька місяців, коли проведуть аудит недобудов. Робитиме це компанія "Київміськбуд". Вона має визначити скільки житла та об'єктів інфраструктури треба добудувати і скільки це коштуватиме.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Це шахрайство по відношенню до інвесторів і кримінал. Бо забудовник зібрав з інвесторів 13 мільярдів гривень. Куди ті гроші поділись? Я вважаю що правоохоронні органи мають дати оцінку цим подіям якомога швидше.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
уу нас серьозные пробои в законодательной базе. Мы имели серьозные дискусии в Верховной Раде. Есть рабочая группа депутатская, есть проект закона который я уверен будет внесен в зал. И в сентябре будет проголосован, и мы сможем это закрыть. И я думаю, что таких системных пробоев у нас не будет, а мы со службой безпеки будем стоять на стороже.
На будмайданчиках активні роботи не ведуть уже кілька років. Власник квартири у недобудові Юрій вже третій місяць захищає свої права в наметовому містечку ошуканих інвесторів просто під будівлею головного офісу банку.
Юрій, інвестор банку "Аркада":
Ми будемо до кінця, результату пока немає. Ми пока не здаємось ми боремося.
Загалом кількість постраждалих від цієї шахрайської схеми - за підрахунками самих інвесторів - близько 30 тисяч.
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Столичний банк "Аркада" визнали неплатоспроможним: чого чекати вкладникам
Управління установою переходить до тимчасової адміністрації, яку призначає Фонд гарантування вкладів
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