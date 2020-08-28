Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "вакханалия" в стране заканчивается, и теперь нужно заниматься экономикой. Во время поездки на предприятие по производству сыра он пообещал, что в Беларуси не будут "ломать людей" за выражение мнения.

Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть. Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой.

Лукашенко заявил, что в Беларуси частные и государственные компании должны быть поставлены равные условия. Акцент будет делаться на "преданности государству".

Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству - не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.