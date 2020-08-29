Вторая волна коронавируса: Степанов назвал главную задачу Минздрава на период карантина [ Редактировать ]
Максим Степанов назвал главную задачу Минздрава на период продленного карантина в Украине - быстрое реагирование и предоставление помощи инфицированным коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в интервью "Радио Свобода".
Также, Степанов заявил, что адаптивный карантин в городах и районах Украины будет отличаться в зависимости от ситуации с COVID-19.
Мы не делаем ограничительные меры одинаковыми на всю страну в зависимости от роста. Мы это делаем даже не на территории всей области, а на территории города или района, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень важно придерживаться этих правил. Если их не соблюдать, то мы видим такие цифры....
Степанов отметил, что Минздрав должен в этот период "реагировать на вызовы и оказывать медицинскую помощь всем гражданам, которые в этом нуждаются".
Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали о правилах работы детсадов на карантине.
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