Максим Степанов назвал главную задачу Минздрава на период продленного карантина в Украине - быстрое реагирование и предоставление помощи инфицированным коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в интервью "Радио Свобода".

Также, Степанов заявил, что адаптивный карантин в городах и районах Украины будет отличаться в зависимости от ситуации с COVID-19.

Мы не делаем ограничительные меры одинаковыми на всю страну в зависимости от роста. Мы это делаем даже не на территории всей области, а на территории города или района, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень важно придерживаться этих правил. Если их не соблюдать, то мы видим такие цифры....

Степанов отметил, что Минздрав должен в этот период "реагировать на вызовы и оказывать медицинскую помощь всем гражданам, которые в этом нуждаются".

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали о правилах работы детсадов на карантине.

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