Президент Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в московских медицинских кругах.

"У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков", - сказал собеседник агентства. Официального подтверждения данной информации нет.

Напомним, что ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра России Михаила Мишустина, министра культуры России Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева, а также пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.