У Кадырова заподозрили коронавирус [ Редактировать ]
Президент Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в московских медицинских кругах.
"У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков", - сказал собеседник агентства. Официального подтверждения данной информации нет.
Напомним, что ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра России Михаила Мишустина, министра культуры России Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева, а также пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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