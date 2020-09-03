Уже другу добу палає лісостеп на Луганщині, зокрема, і поблизу лінії фронту. У штабі ООС не виключають умисного підпалу, адже зайнялося відразу в кількох місцях одночасно. У гасінні масштабних пожеж рятувальникам активно допомагають військові.

6 осередків займання, 950 гектарів - у вогні. Горить частково у Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах. Остання ділянка підходить впритул до лінії розмежування. У Баранівці та Болотному станом на 11-ту дня вогонь вже локалізували.

Анатолій Антонов, заступник начальника поліції Станично-Луганського району:

Обстановка ускладнена тим що змінюється напрям вітру є в нас загорання жилих домівок по вулиці Москва-Донбас та Шевченка, смт Ст Луганська, наразі проводиться евакуації населення.

Через вітер та спеку приборкувати вогонь вкрай складно. Працюють рятувальники, поліція та військовики. Зранку повідомляли про одного загиблого цивільного, утім згодом цю інформацію спростували. Двох військовиків, які долучились до гасіння, шпиталізували з численними опіками. Один боєць у важкому стані.

Петро Горкуша, підполковник ЗСУ:

Була загроза, що пожежа може підійти до населеного пункту були такі місця, де не можна було заїхати транспортом. Де не могли подати воду вогнеборцям, там військовослужбовці з лопатами, інвентарем, пилами вирізали ліс, засипали землею.

Спеціальні загони обходять домівки. Попереджають людей про небезпеку, дізнаються - яка необхідна допомога.

Громадяни, виходьте з домівок, є загроза життю та здоров'ю людей. - Детей здесь нет? Хорошо.

Оперативники проводять слідчі дії - обходять території, аби встановити причину займання. Серед версій - загорання смітника та навмисний підпал. На місце трагедії виїхали урядовці.