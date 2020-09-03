Пытается спастись: женщина вылезла из горящей квартиры на 24-м этаже на кондиционер за окном (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 3 августа, в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже здания в Шевченковском районе.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас ликвидация пожара продолжается. Некоторые пожарные машины до сих пор не могут добраться до места происшествия из-за пробок и запаркованных улиц.
Кроме того, как сообщает "Киев Оперативный", из окна квартиры, где произошел пожар, вылезла женщина. Она стоит на кондиционере.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Печерске горела многоэтажка элитного ЖК Taryan Towers.
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