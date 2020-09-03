В четверг, 3 августа, в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже здания в Шевченковском районе.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Сейчас ликвидация пожара продолжается. Некоторые пожарные машины до сих пор не могут добраться до места происшествия из-за пробок и запаркованных улиц.

Кроме того, как сообщает "Киев Оперативный", из окна квартиры, где произошел пожар, вылезла женщина. Она стоит на кондиционере.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Печерске горела многоэтажка элитного ЖК Taryan Towers.