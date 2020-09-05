На Рівненщині жінка розстріляла свою родину і намагалася скоїти самогубство [ Редактировать ]
Жахлива історія з Рівненщини - там в приватному будинку мати застрелила свого чоловіка, намагалася вбити доньку, а потім вистрілила собі у скроню.
Усе це сталося минулої ночі. Поліцію викликав батько пораненого чоловіка - той перед смертю встиг подзвонити і попросити про допомогу. За життя 13-річної дівчинки нині борються лікарі.
Мати-вбивця теж у лікарні, у спец-палаті під охороною. Стріляла з травматичної зброї. Мотиви та подробиці злочину встановлюють правоохоронці.
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