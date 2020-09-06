Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, вечером 6 сентября, заявил о планах обсудить попытки срыва перемирия боевиками на Донбассе с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил Кулеба в Facebook.

Стоит отметить, что боевики на Донбассе, 6 сентября, дважды нарушили режим тишины. Также, в результате обстрела неподалеку от Причепиловки Луганской области погиб украинский военный.

Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за угроз главаря "ДНР".

Читайте также, в Киеве состоялось экстренное собрание ТКГ, на котором Леонид Кравчук прокомментировал обстрелы на Донбассе и угрозы Пушилина.

Как мы ранее сообщали, на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции, в результате чего - бы ранен один украинский военный.