В Грузии с 15 сентября изменятся правила въезда иностранцев в страну. Также правительство сократило срок карантина по приезду в Грузию.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Гиорги Гахария, передает "Грузия Online".

Читайте также Саакашвили выдвинули на пост премьера Грузии от оппозиции

Теперь при въезде в Грузию иностранным туристам необходимо предоставить коронавирусный-паспорт - документ о том, что визитер в течение 72 часов до пересечения грузинской границы сдал ПЦР-тест на COVID-19, и его результат был отрицательным.

Нововведение распространяется на граждан тех стран, у кого не было обязательств по прохождению теста, "по принципу взаимности".

Также отмечается, что срок карантина будет уменьшен с 12 до 8 дней, однако при условии, что повторный тест на коронавирус должен быть сделан еще раз на 12-й день.

Ранее сообщалось, что в Украине смягчатся правила въезда для иностранцев.