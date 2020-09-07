Саммит с ЕС в октябре: Зеленский назвал цель Украины [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную цель Украины после саммита Украина-ЕС. Он должен пройти 1 октября. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам президента, среди главных целей он видит обновление части Соглашения об ассоциации с ЕС.
Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС.
Ранее мы писали о том, что Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе.
по теме
Рада разблокировала получение миллиардов от ЕС
В четверг, 3 сентября, Верховная Рада Украины не смогла отменить свое решение, которым было ратифицировано кредитное соглашение с Евросоюзом
Голосованием за Меморандум с ЕС Зеленский и Порошенко поставили сапог Запада на горло Украины - Виктор Медведчук
Очередное голосование за продажу суверенитета Украины произошло на следующий день после празднования Дня Независимости Украины
Зеленский сделал заявление о дистанционном обучении
Во вторник, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Полтавской области сделал заявление
До Дня Незалежності Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним українцям
Через карантин головне державне свято відбувається у нестандартному форматі - зокрема, в столиці урочистості провели не на Майдані, як завжди, а на Софійській та Михайлівській площах
Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
У Києві на Михайлівській площі Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам'ять полеглих захисників України