Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную цель Украины после саммита Украина-ЕС. Он должен пройти 1 октября. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам президента, среди главных целей он видит обновление части Соглашения об ассоциации с ЕС.

Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе.