Киев и 17 областей оказались не готовыми к ослаблению карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, не готовыми к ослаблению карантина оказались: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая области.

Отмечается, что там значительно превышается показатель заболеваемости на 100 тысяч человек.

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