І коронавірусна статистика напряму залежить від кількості проведених тестів. А в Україні з цим не все гаразд. Результати безкоштовних аналізів на Ковід люди подекуди чекають більше ніж тиждень.

Наші кореспондентки - Ксенія Барвіненко в Києві й Тетяна Логунова в Берліні - вирішили порівняти, Як і за Скільки проводять тестування на коронавірус у нас, і в німців.

До мільйона тестів щотижня. Німці діють за принципом: що більше, то краще. І, як правило, перевіритися на ковід можна безплатно.

Алгоритм дій прописаний до деталей. У разі появи симптомів слід зателефонувати сімейному лікарю. Він вислухає скарги й дасть направлення на тест. Його можна здати у спеціальних медичних центрах або ж у того самого лікаря, якщо в нього є ізольований кабінет для прийому потенційно хворих пацієнтів. Результат відомий протягом доби, максимум двох. Вартість покриває страхова компанія.

Безплатно тестують і тих, хто спілкувався з хворими або з огляду на професію постійно контактує з людьми. Сам за тест платиш, лише якщо робиш його з банальної цікавості. І то не скрізь. У Баварії, наприклад, такі тести компенсують за рахунок земельного бюджету.

Маркус Зедер, прем'єр Баварії:

Наша концепція тестування така: швидко, безкоштовно і для кожного.

Не сплачуючи ані цента, можуть перевіритися і мандрівники, які повертаються до Німеччини з країн "червоної зони". На ковід тестують в аеропортах, на вокзалах і навіть на автобанах. Результат надсилають на електронну пошту впродовж двох днів.

Я повертаюся з Австрії, відпочивав у горах. Це не червона зона, але мені запропонували зробити тест, і я погодився.

Я тиждень відпочивала в Туреччині й дуже рада, що можу перевіритися після прибуття в аеропорт. Хай так буде й надалі.

За тестування мандрівників держава платитиме до кінця вересня. З жовтня доведеться перевірятися на ковід за власний кошт. Вартість тесту становитиме 100-150 євро.

Протестуватися на ковід в Україні можна різними способами за різний час і різні гроші. Наприклад - придбати експрес-тест. У середньому вони коштують 400-500 гривень. Утім, їхня ефективність дуже низька.

Алла Мироненко, лікар-вірусолог:

Швидкі тести вони дуже зручні це можна швидко, не потребує ніякого обладнання але чутливість їх поступається ПРЛ-тесту.

Найпопулярнішими методами тестування залишаються ПЛР та ІФА.

Андрій Ращупкін, медичний директор приватної клініки:

Если говорить о ПЦР, мы определяем напрямую РНК вируса, которое выделяется верхними дыхательными путями человека, то есть при положительном тесте - человек выделяет вирус и этот тест становится достоверным с первых дней заболевания. Если говорить об ИФА, то мы определяем имунноглобулины человека, то есть мы определяем реакцию на сам вирус, это антитела, конечно.

Утім, метод ІФА не оперативний, виявити вірус в організмі вдасться лише на п'ятий день захворювання. Тож залишається ПЛР. Є два шляхи тестування - офіційний, за наявності симптомів звернутися до лікаря, і він направить на перевірку - це безкоштовно. А от за власним бажанням, та ще й безкоштовно, перевіритися не вдасться. Адже державні лабораторії перезавантажені.

Алла Мироненко, лікар-вірусолог:

Це логічно, я взагалі не розумію навіщо тестувати себе, від думок ти не захворієш, якщо в тебе немає симптомів значить в тебе немає хвороби, а так можна кожен день приходити і давати комусь роботу, люди не можуть піти у відпустку, люди майже не бувають вдома. Не відпочивають, люди звільняються о восьмій ранку вони вже на роботі, о 12тій ночі можуть іти додому.

Тож шлях тільки в приватні клініки.

Ціни у приватних клініках дуже різняться - від 500 до більше ніж двох тисяч гривень за ПЛР-тест. Чому така різниця?

Андрій Ращупкін, медичний директор приватної клініки:

Тесты ПЦР должны проводиться только в сертифицированных лабораториях, насколько я знаю у частных клиник таких лабораторий нет, и они работают на аутсорсе, а уже в зависимости от того, с кем от того разнится и цена и желание клиники заработать.

А поки в Німеччині тестують по мільйону людей щотижня, в Україні, за весь час епідемії, загальна кількість тестувань ледве перевалила за півтора мільйона.