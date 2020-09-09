"Зеленский наступает на свою гордость и самолюбие": участник ТКГ рассказал о закулисье переговоров по Донбассу [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский вынужден очень осторожно реагировать на изменения обстановки на Донбассе, чтобы резкими высказываниями не спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.
Наше общество неоднозначно воспринимает перемирие во время войны, молчание администрации (Офиса президента - ред.) по поводу смертей солдат. Хотя я прекрасно понимаю Зеленского, он в очень сложной ситуации. Это я, журналист, простой человек могу сказать, что надо ответить, а он прекрасно понимает, что если он ответит резко Кремлю, то может быть еще хуже. Мы помним, что 22 июля было перемирие, а выстрелы продолжались, и когда он 26 июля позвонил Путину и поговорил – началось реальное перемирие. Так было неоднократно.
По словам представителя отдельных районов Донецкой области в украинской делегации, Зеленский, "наступая на свою гордость и самолюбие, держит эту паузу и очень дипломатично высказывается".
И здесь уже, наверное, общество должно показывать своему президенту, чего оно хочет от него.
Ранее сообщалось, что ТКГ согласовала новые участки разминирования на Донбассе.
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