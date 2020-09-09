Зниження тарифів і створення нових робочих місць: "Опозиційна платформа - За життя" презентувала свою програму на Донеччині [ Редактировать ]
В Україні в активну фазу входять місцеві вибори. Сьогодні у Донецькій області одна з політичних партій представила своїх кандидатів у мери двох міст. Кого саме - дізнайтесь із наступного матеріалу.
Зниження тарифів, вдосконалення медичних послуг і створення нових робочих місць.Такі головні завдання "Опозиційної платформи - За життя" на місцевих виборах. Сьогодні на Донеччині опозиціонери презентували свою програму. А також команду, яку політсила делегуватиме в місцеві громади.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
На них заводили уголовные дела. Их преследовали радикалы. Но они не здались. Они прошли достойно эти пять лет И заслужили право представлять "Опозиционную платформу - За жизнь" на выборах. А самое главное - они заслужили доверие тех людей, которые живут в грамадах, городах, селах Донбаса. И я убежден, что эти люди не уронят чести политической силы, которая их выдвинула. И своей чести, отстоят ее, защитят, станут доброй властью, которая будет служить людям, а не удовлетворять какие-то политические амбиции. Я хочу вас призвать, друзья, поддержать этих людей.
Партія "Опозиційна платформа - За життя" - представила кандидатів на посади голів кількох міст. За крісло мера Слов'янська, від Опозиційної платформи - За життя" боротиметься директор машинобудівного заводу - Павло Придворов. Делегуватиме політсила свого кандидата й у Костянтинівці. Там у міські голови балотуватиметься підприємець і юрист Олег Азаров.
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