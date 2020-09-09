В Україні в активну фазу входять місцеві вибори. Сьогодні у Донецькій області одна з політичних партій представила своїх кандидатів у мери двох міст. Кого саме - дізнайтесь із наступного матеріалу.

Зниження тарифів, вдосконалення медичних послуг і створення нових робочих місць.Такі головні завдання "Опозиційної платформи - За життя" на місцевих виборах. Сьогодні на Донеччині опозиціонери презентували свою програму. А також команду, яку політсила делегуватиме в місцеві громади.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

На них заводили уголовные дела. Их преследовали радикалы. Но они не здались. Они прошли достойно эти пять лет И заслужили право представлять "Опозиционную платформу - За жизнь" на выборах. А самое главное - они заслужили доверие тех людей, которые живут в грамадах, городах, селах Донбаса. И я убежден, что эти люди не уронят чести политической силы, которая их выдвинула. И своей чести, отстоят ее, защитят, станут доброй властью, которая будет служить людям, а не удовлетворять какие-то политические амбиции. Я хочу вас призвать, друзья, поддержать этих людей.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" - представила кандидатів на посади голів кількох міст. За крісло мера Слов'янська, від Опозиційної платформи - За життя" боротиметься директор машинобудівного заводу - Павло Придворов. Делегуватиме політсила свого кандидата й у Костянтинівці. Там у міські голови балотуватиметься підприємець і юрист Олег Азаров.