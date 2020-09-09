В Киеве супермаркет "АТБ" оштрафовали на 76 тысяч. Причиной стало то, что женщина упала в магазине, поскользнувшись на разлитом масле. Об этом сообщает "Украина Сейчас".

У женщины диагностировали перелом, а лечилась она за кредитные деньги.

При этом магазин не оказал пострадавшей никакой помощи. В суде решили, что персонал магази на не поддерживал чистоту в зале и это привело к травме женщины.

Теперь АТБ выплатят 56 тысяч гривен на компенсацию лечения и 20 тысяч гривен морального ущерба.

Ранее мы писали о том, что в "АТБ" вводят "пенсионный час".