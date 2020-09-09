Суд заставил "АТБ" выплатить клиентке 76 тысяч [ Редактировать ]
В Киеве супермаркет "АТБ" оштрафовали на 76 тысяч. Причиной стало то, что женщина упала в магазине, поскользнувшись на разлитом масле. Об этом сообщает "Украина Сейчас".
У женщины диагностировали перелом, а лечилась она за кредитные деньги.
При этом магазин не оказал пострадавшей никакой помощи. В суде решили, что персонал магази на не поддерживал чистоту в зале и это привело к травме женщины.
Теперь АТБ выплатят 56 тысяч гривен на компенсацию лечения и 20 тысяч гривен морального ущерба.
Ранее мы писали о том, что в "АТБ" вводят "пенсионный час".
по теме
Дело Шеремета: названы судьи и присяжные
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета определили судей и основной состав присяжных
Курс валют на 8 сентября
На вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины установил курс валют
Минюст Украины уже направил для вручения Порошенко документы из Лондонского суда по иску Суркиса
Сообщение о подаче в Высокий суд Лондона иска бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний против пятого президента Украины Петра Порошенко уже поступило в Украину, и Министерство юстиции 26 августа направило его для вручения экс-президенту, сообщили изданию "ГОРДОН" в Минюсте
Курс валют на 7 сентября
На понедельник, 7 сентября, Национальный банк ослабил официальный курс гривны к европейской валюте
Сколько стоит бензин в Украине
По состоянию на 6 сентября, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились