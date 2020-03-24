В сети супермаркетов "АТБ" вводят "пенсионный час".

Так, каждый день с 9 до 10 утра в магазин будут пускать только пенсионеров.

То есть они не будут контактировать ни с кем другим и смогут безопасно покупать продукты отдельно от других возрастных групп.

Ранее мы писали о том, что в связи с пандемией в супермаркетах введут ограничение на продажу продуктов. А народные депутаты приняли пакет "антивирусных" законов.