В "АТБ" вводят "пенсионный час" [ Редактировать ]
В сети супермаркетов "АТБ" вводят "пенсионный час".
Так, каждый день с 9 до 10 утра в магазин будут пускать только пенсионеров.
То есть они не будут контактировать ни с кем другим и смогут безопасно покупать продукты отдельно от других возрастных групп.
Ранее мы писали о том, что в связи с пандемией в супермаркетах введут ограничение на продажу продуктов. А народные депутаты приняли пакет "антивирусных" законов.
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