Национальный банк Украины (НБУ) на 11 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 сентября установлен на таком уровне: 27,8346 гривен за 1 доллар (+0,0050 грн). При этом курс доллара на 4 сентября составляет 27,8296 гривен за 1 доллар.

Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.