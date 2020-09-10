У Києві шахрай продавав неіснуючі захисні маски [ Редактировать ]
Зірвали маску з... шахрая! У Києві аферист продавав людям захисні маски, яких насправді... не мав. І, продаючи повітря, - заробив пів мільйона гривень.
Збував маски, яких не існує, через інтернет. Оформив фіктивне товариство на підставну особу. Покупці переказували гроші на картку, а коли товар не отримували - додзвонитися до продавця не могли.
Серед ошуканих - 12 організацій, зокрема доброчинні та медичні установи. Підозрюваного затримали працівники прокуратури. Тепер на нього чекає суд.
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