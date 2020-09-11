Більшість аргументів проти проведення місцевих виборів неправдиві та недостовірні. Про це в під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і/чи ВІЙНА" заявила співзасновниця ВГО "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

Вона нагадала, що є процедура щодо голосування на Донбасі, прийнята ще у 2015 році, коли розпочалися активні бойові дії. Військово-цивільні адміністрації (ВЦА), які мають повноту інформації щодо ситуації на місцях, надсилали до Центральної виборчої комісії (ЦВК) лист, де повідомляли, де не можна провести вибори. Приймаючи рішення, ЦВК покладається на висновки ВЦА.

Є конфлікт інтересів у цій ситуації, адже по факту приймає рішення орган, який зацікавлений у цьому рішенні. Щоб не повертатися у майбутньому до цієї проблеми, парламент має визначити критерії та покласти повноваження щодо верифікації інформації про безпеку колегіальному органу. Наприклад, Раді національної безпеки та оборони (РНБО), яка має доступ до актуальної правдивої інформації про стан справ на місцях і бере на себе відповідальність за ці листи від ВЦА.

На думку співзасновниці ВГО "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольги Айвазовської, не можна давати органам безпеки давати право щодо проведення чи не проведення виборів.

Органи безпеки мають зобов'язання надавати правдиву інформацію цивільним колегіальним органам для прийняття відповідного рішення. Але та формула, яка була закладена в 2015 році, має бути змінена парламентом.

Експерт констатувала, що місцеві вибори 25 жовтня на Донбасі не відбудуться. У цих громадах потрібно призначати не чергові вибори, а позачергові - рішенням парламенту і закріплювати це відповідним законодавчим актом.