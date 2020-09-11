У украинской власти нет последовательной внятной политики по борьбе с эпидемией коронавируса. Решения чиновников непродуманны и спорны. Об этом в пятницу вечером во время нового социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР и / или ВОЙНА" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик.

Если брать начало пандемии, когда закрыли полностью всю страну, все абсолютно стояло, у нас ежедневно фиксировалось 300-400 случаев COVID-19. Сейчас фиксируется больше трех тысяч. У людей возникает законный вопрос - зачем же мы тогда "положили" всю страну, чтобы угробить экономику? Ведь за 7 месяцев текущего года падение ВВП составило в районе 6-7%.

Николай Скорик раскритиковал власти за неумелое использование средств из "ковидного фонда", в который Верховная Рада в экстренном режиме добавила 62 млрд грн. По итогам двух месяцев после того, как парламент выделил эти средства, было использовано лишь 1,5% этих денег. То есть эти деньги вообще не использовались - ни на постройку новых больниц, ни на увеличение зарплат медиков.

Расскажу, как происходит финансирование в моей родной Одессе. Когда человека ургентно на скорой помощи привозят в обычную больницу, и врачи в приемном отделении видят у него признаки симптомы коронавируса, они вызывают уже другую скорую из инфекционной больницы. Оттуда приезжают уже в полном одеянии на другой скорой и забирают этого человека в "инфекционку" с тестом ПЦР. Врачи, которые приехали из "инфекционки", получают коронавирусные доплаты. А медики, которые забирали зараженного и принимали его в больнице, не получают ничего. Они получают свою стандартную заработную плату.

Не лучшим образом показывает себя и президент Украины Владимир Зеленский, когда президент говорит о том, что мы обязаны создать свою вакцину, а через три недели признает, что у нас нет технических и научных возможностей, чтобы ее создать. Точно также ведут себя чиновники в МИДе и Минздраве, когда заявляют, что не будут покупать российскую вакцину, даже если она эффективна.