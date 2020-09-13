Модный вирус: модный бренд запустил производство щитов [ Редактировать ]
Бренд Louis Vuitton занялся выпуском защитных щитов от коронавруса.
Об этом сообщает LADbible.
Козырек крепится на эластичный ремешок с логотипом бренда с золотыми заклепками по бокам. Под прямыми солнечными лучами щит меняет цвет с прозрачного на темный.
LV Shield будет отправлен для продажи в бутиках Louis Vuitton по всему миру. Он будет стоить 960 долларов.
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