Бренд Louis Vuitton занялся выпуском защитных щитов от коронавруса.

Об этом сообщает LADbible.

Козырек крепится на эластичный ремешок с логотипом бренда с золотыми заклепками по бокам. Под прямыми солнечными лучами щит меняет цвет с прозрачного на темный.

LV Shield будет отправлен для продажи в бутиках Louis Vuitton по всему миру. Он будет стоить 960 долларов.

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