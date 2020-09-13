Екологічний стартап. В Одесі команда ентузіастів навчилася переробляти одноразові стаканчики на устілки з ароматом кави. Як це працює - бачив Андрій Анастасов.

Невід'ємний атрибут кавоманів - звичайний одноразовий стаканчик - це целюлоза, вкрита шаром поліетилену. Тобто спочатку для його виготовлення вирубують дерева, а потім довкілля забруднюється мікропластиком. Одеські винахідники знайшли спосіб мінімалізувати такий вплив на природу.

Ігор Папкович, засновник проєкту:

Каждый месяц мы вырубаем тысячу деревьев - рощу деревьев выпиливаем только для того, чтобы десять минут в руках подержать сосуд и потом после этого выбросить. Тропические леса, Карпаты - это все вырубается исходя из нашего эгоистического отношения к окружающей природе.

Головна ідея розробників - відокремити складові стаканчиків - це робиться за спеціальною технологією), а потім додати ще один важливий компонент - кавову макуху.

Это вот переработанный одноразовый стакан, где мы отделили целлюлозу от полиэтилена, целлюлозу смешали с кофейным жмыхом и получили вот такой вот листовой композит.

Далі такі листи обклеюють конопляною тканиною, кладуть під прес, відсікають заготовки, потім прошивають і ось готовий продукт: екологічно чисті устілки з приємним ароматом кави. Якість уже встигли оцінити українські військові.

Ігор Папкович, засновник проєкту:

Конопляная ткань является тоже влагопоглощающей, влагоотдающей создает неблагоприятную среду для развития бактерий. Мы эти два продукта увязнули и произвели первую конопляную стельку.

Збирати сировину - тобто макуху та стаканчики - проєкту допомагають кав'ярні, автозаправки, магазини по всій Україні. Біля деяких навіть встановили спеціальні урни для цього. Підприємці кажуть: у суспільстві поступово росте попит на усвідомлене споживання.

Геворг Єганян, підприємець:

На самом деле мы все понимаем, что живем на одной планете - эта маленькая такая вот наша Земля, которую надо беречь.

Одесити показали, що їхня модель працює у масштабах країни, тепер хочуть вийти на міжнародний рівень.

Ігор Рябчук, співзасновник проєкту:

Еще есть огромный потенциал развития других продуктов: мы можем делать отдельные, домашние тапочки, мы можем делать кисеты, мы можем делать упаковочный картон, мы не ограничены на самом деле только кофе, мы можем брать жмых и фруктовый, цитрусовый - соответственно это будет запах апельсинов или яблок.

Днями проєкт виборов перше місце у фінальному етапі національної платформи, де змагаються найцікавіші стартапи.