Одеські ентузіасти переробляють одноразові стаканчики на ароматні устілки [ Редактировать ]
Екологічний стартап. В Одесі команда ентузіастів навчилася переробляти одноразові стаканчики на устілки з ароматом кави. Як це працює - бачив Андрій Анастасов.
Невід'ємний атрибут кавоманів - звичайний одноразовий стаканчик - це целюлоза, вкрита шаром поліетилену. Тобто спочатку для його виготовлення вирубують дерева, а потім довкілля забруднюється мікропластиком. Одеські винахідники знайшли спосіб мінімалізувати такий вплив на природу.
Ігор Папкович, засновник проєкту:
Каждый месяц мы вырубаем тысячу деревьев - рощу деревьев выпиливаем только для того, чтобы десять минут в руках подержать сосуд и потом после этого выбросить. Тропические леса, Карпаты - это все вырубается исходя из нашего эгоистического отношения к окружающей природе.
Головна ідея розробників - відокремити складові стаканчиків - це робиться за спеціальною технологією), а потім додати ще один важливий компонент - кавову макуху.
Это вот переработанный одноразовый стакан, где мы отделили целлюлозу от полиэтилена, целлюлозу смешали с кофейным жмыхом и получили вот такой вот листовой композит.
Далі такі листи обклеюють конопляною тканиною, кладуть під прес, відсікають заготовки, потім прошивають і ось готовий продукт: екологічно чисті устілки з приємним ароматом кави. Якість уже встигли оцінити українські військові.
Ігор Папкович, засновник проєкту:
Конопляная ткань является тоже влагопоглощающей, влагоотдающей создает неблагоприятную среду для развития бактерий. Мы эти два продукта увязнули и произвели первую конопляную стельку.
Збирати сировину - тобто макуху та стаканчики - проєкту допомагають кав'ярні, автозаправки, магазини по всій Україні. Біля деяких навіть встановили спеціальні урни для цього. Підприємці кажуть: у суспільстві поступово росте попит на усвідомлене споживання.
Геворг Єганян, підприємець:
На самом деле мы все понимаем, что живем на одной планете - эта маленькая такая вот наша Земля, которую надо беречь.
Одесити показали, що їхня модель працює у масштабах країни, тепер хочуть вийти на міжнародний рівень.
Ігор Рябчук, співзасновник проєкту:
Еще есть огромный потенциал развития других продуктов: мы можем делать отдельные, домашние тапочки, мы можем делать кисеты, мы можем делать упаковочный картон, мы не ограничены на самом деле только кофе, мы можем брать жмых и фруктовый, цитрусовый - соответственно это будет запах апельсинов или яблок.
Днями проєкт виборов перше місце у фінальному етапі національної платформи, де змагаються найцікавіші стартапи.
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