Місцеві вибори в Україні, які мають відбутися 25 жовтня, пройдуть навіть в тих регіонах, які потраплять у так звану "червону карантинну зону". Про це заявив член Центрвиборчкому Сергій Постівий.

Він зазначив, що зараз у ЦВК немає підстав щодо скасування або перенесення виборів через карантин. Нагадаю, згідно з законодавством - вибори можуть скасувати лише в разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану.