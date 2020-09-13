У "червоних карантинних зонах" України відбудуться місцеві вибори [ Редактировать ]
Місцеві вибори в Україні, які мають відбутися 25 жовтня, пройдуть навіть в тих регіонах, які потраплять у так звану "червону карантинну зону". Про це заявив член Центрвиборчкому Сергій Постівий.
Він зазначив, що зараз у ЦВК немає підстав щодо скасування або перенесення виборів через карантин. Нагадаю, згідно з законодавством - вибори можуть скасувати лише в разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану.
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