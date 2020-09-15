Пріоритетним буде щеплення для найбільш уразливих груп населення

У Китаї не планують масово вакцинувати населення від коронавірусу. По це заявив головний лікар країни, директор центру контролю захворювань. За його словами, країна успішно здолала кілька хвиль поширення інфекції.

А вакцинація може бути надто дорогою чи мати побічні ефекти. Пріоритетним буде щеплення для найбільш уразливих груп населення.

Загалом у Китаї захворіло понад 90 тисяч осіб, у регіонах одразу ж запроваджували жорсткий карантин. З кінця лютого фіксують лише поодинокі випадки інфікування.