Олексію Навальному дозволили вставати з ліжка [ Редактировать ]
Стан Олексія Навального покращився. Про це повідомили медики німецької клініки "Шаріте", де російського опозиціонера лікують після тяжкого отруєння. Його вже відключили від апарату штучної вентиляції легень і дозволили вставати з ліжка. Навальний вийшов із коми минулого тижня.
Нагадаю, він знепритомнів 20 серпня, коли летів із Омська до Москви. Німецькі лікарі встановили, що політика отруїли речовиною з групи "Новичок". Цей висновок підтвердили також експерти з Франції і Швеції.
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