В Олександрії притулок почав видавати тваринок на "тестову прогулянку" [ Редактировать ]
Тваринка на годинку! В місті Олександрія, що на Кіровоградщині, притулок для безхатніх тварин започаткував нову оригінальну послугу. Якщо батьки або діти не впевнені, чи зможуть доглядати за собакою, то можуть її взяти на прогулянку в парк, аби подружитися і відчути: чи готові вони узяти у сім'ю чотирилапого друга. Також за бажанням діти можуть долучатись до годування та догляду за мешканцями притулку.
Гостей в Олександрійському притулку - зустрічають десятки котів та собак.
Троє дівчаток з батьками поспішають сюди після уроків, аби вигуляти тамтешніх песиків. Чотирилапих - для них обирають наймиліших.
Тетяна Тищенко, волонтерка:
Пока у нього імені не має, ми ждем потенціальну сім'ю, яка прийме її до себе і подаре ім'я їй найкраще в світі, ця собачка витягнута пожарними із люка, була дуже худінька, лисенька, це вона вже заростає.
Перш ніж дівчата зі своїми підопічними підуть на прогулянку - проводять інструктаж. Далі - годинне спілкування.
Ініціатива "тваринка на годинку" виникла аби навчити дітей доглядати за домашніми улюбленцями і звісно знайти родини для мешканців притулку.
Оголошення розмістили у соцмережах.
Тетяна Тищенко, волонтерка:
Просто нужні добрі ручки на час, які вигуляють собачок ну і канешно же совмєщаєм полєзне з приятним, конєчно це буде добре дєткам для вироботки імунітета при общєнії з тваринкою обработаною, для виработки гуманності і канечно отвєтствєнності, наскільки це посильно.
Ярослава Олексюк, школярка:
Спочатку ми взяли собачку з приюту, щоб погуляти з нею, але потім вона нам сподобалася і ми взяли її собі.
Ідея волонтерів сподобалась уже багатьом. Обрати собі домашнього улюбленця або ж хоча б допомогти притулку зголосилися як діти, так дорослі.
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