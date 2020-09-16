Российский националист Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак", найден мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. В его камере нашли еще несколько предсмертных записок. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, их обнаружили сотрудники регионального управления Следственного комитета России после осмотра помещения, в котором содержался неонацист.

"Тело "Тесака" нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу", - пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. "Тесак" якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.

Напомним, российский националист Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак", найден мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске.