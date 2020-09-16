В камере "Тесака" нашли еще несколько предсмертных записок [ Редактировать ]
Российский националист Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак", найден мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. В его камере нашли еще несколько предсмертных записок. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, их обнаружили сотрудники регионального управления Следственного комитета России после осмотра помещения, в котором содержался неонацист.
"Тело "Тесака" нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу", - пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.
По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. "Тесак" якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.
Напомним, российский националист Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак", найден мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске.
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В сети опубликовали и сообщение Марцинкевича от 2014 года. "Тесак" писал, что если вдруг вскроет вены или повесится, значит, ему "помогли"
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