Освітяни Миколаївщини просять про допомогу у влади: яка ситуація у школах [ Редактировать ]
20 мільйонів гривень - на антисептики, захисні щитки і термометри. Саме стільки грошей просять учителі Миколаївщини.Аби нормально працювати в умовах карантину.
Яка ситуація у школах зараз? З'ясовувала Марина Михайловська.
Детки подходят, нажимают, ручки хорошо обрабатывают.
Це - звичайна миколаївська школа. 70 працівників та понад 700 дітей тут щотижня використовують майже чотири літри антисептика. А ще активно миють руки рідким милом і витирають паперовими рушниками. Нинішніх запасів вистачить до листопада - прогнозує керівництво закладу.
Маргарита Даницька, вчителька початкових класів:
Коли забруднились ручки на уроці, вони мають помити їх з милом. А коли ми заходимо до класу, то користуємося антисептиками.
Одноразова маска наразі - обов'язковий атрибут для освітянина. За заявленими нормами, 15 штук на тиждень на кожного співробітника. А в масштабах всього Миколаєва, а це 150 дошкільних та навчальних закладів, - сотні тисяч масок.
Ніна Колечко, директорка школи:
Масками мы пользуемся постоянно. А вот нам сейчас потребуются щитки, если перейдем в оранжевую зону, у каждого работника должен быть щиток.
Потреб, пов'язаних з епідемією коронавірусу, в освітян з'явилося чимало. Держпродспоживслужба постійно влаштовує перевірки щодо дотримання усіх вимог. Зокрема: встановлення диспенсерів, електросушарок, бойлерів. А в деяких закладах ще й доведеться провести додаткові сантехнічні роботи.
Наталія Рябенкова, в.о. начальника управління ММУ ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області:
В багатьох школах загруженість дітей велика. З розрахунку на кількість умивальників, яких повинна бути, щоб діти без черг помили руки, в школах проекти ще з радянських часів. Цих умивальників недостатньо.
Для роботи миколаївських шкіл в умовах коронавірусу вже витратили більше як 4 мільйони гривень. Приміром, аби перед початком навчального року закупити дезинфікуючі засоби, використали кошти, зекономлені на харчуванні під час карантину.
Ганна Личко, начальниця управління освіти Миколаївської міськради:
Управлінням освіти зроблені були підрахунки, що нам необхідно відповідно до постанови придбати для закладів загальної і середньої освіти. Таким чином, у нас з'явилася потреба до кінця цього бюджетного року в 21 млн.
Первинних запасів мало б вистачити до грудня. Але деяким школам вже доводиться суттєво економити.
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