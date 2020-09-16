20 мільйонів гривень - на антисептики, захисні щитки і термометри. Саме стільки грошей просять учителі Миколаївщини.Аби нормально працювати в умовах карантину.

Яка ситуація у школах зараз? З'ясовувала Марина Михайловська.

Детки подходят, нажимают, ручки хорошо обрабатывают.

Це - звичайна миколаївська школа. 70 працівників та понад 700 дітей тут щотижня використовують майже чотири літри антисептика. А ще активно миють руки рідким милом і витирають паперовими рушниками. Нинішніх запасів вистачить до листопада - прогнозує керівництво закладу.

Маргарита Даницька, вчителька початкових класів:

Коли забруднились ручки на уроці, вони мають помити їх з милом. А коли ми заходимо до класу, то користуємося антисептиками.

Одноразова маска наразі - обов'язковий атрибут для освітянина. За заявленими нормами, 15 штук на тиждень на кожного співробітника. А в масштабах всього Миколаєва, а це 150 дошкільних та навчальних закладів, - сотні тисяч масок.

Ніна Колечко, директорка школи:

Масками мы пользуемся постоянно. А вот нам сейчас потребуются щитки, если перейдем в оранжевую зону, у каждого работника должен быть щиток.

Потреб, пов'язаних з епідемією коронавірусу, в освітян з'явилося чимало. Держпродспоживслужба постійно влаштовує перевірки щодо дотримання усіх вимог. Зокрема: встановлення диспенсерів, електросушарок, бойлерів. А в деяких закладах ще й доведеться провести додаткові сантехнічні роботи.

Наталія Рябенкова, в.о. начальника управління ММУ ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області:

В багатьох школах загруженість дітей велика. З розрахунку на кількість умивальників, яких повинна бути, щоб діти без черг помили руки, в школах проекти ще з радянських часів. Цих умивальників недостатньо.

Для роботи миколаївських шкіл в умовах коронавірусу вже витратили більше як 4 мільйони гривень. Приміром, аби перед початком навчального року закупити дезинфікуючі засоби, використали кошти, зекономлені на харчуванні під час карантину.

Ганна Личко, начальниця управління освіти Миколаївської міськради:

Управлінням освіти зроблені були підрахунки, що нам необхідно відповідно до постанови придбати для закладів загальної і середньої освіти. Таким чином, у нас з'явилася потреба до кінця цього бюджетного року в 21 млн.

Первинних запасів мало б вистачити до грудня. Але деяким школам вже доводиться суттєво економити.