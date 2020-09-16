Передвиборча соціологія: хто виходить в лідери на майбутніх місцевих виборах на Донеччині [ Редактировать ]
Хто виходить в лідери на майбутніх місцевих виборах на Сході країни? Нові результати соцдослідження оприлюднив аналітичний центр "Соціомодус". Кому ж надають перевагу місцеві мешканці - дивіться у нашому матеріалі.
В лідери електоральних симпатій на майбутніх місцевих виборах в Донецькій області вийшла партія "Опозиційна платформа - За життя". За них готова проголосувати більшість жителів Донецької області - а це понад 55%. Це результати опитування аналітичного центру Соціомодус. На другому місці, але зі значним відривом - "Слуга народу". У них трохи більше 11%. Третя - "Партія Шарія".
Так само лідерські позиції тримають кандидати від "Опозиційної платформи - За життя" і на виборах глав найбільших ОТГ Донеччини. Наприклад, у Костянтинівці за Олега Азарова готові проголосувати 47,5% людей. За його конкурента Олександра Кулика - лише 9.
А в Маріуполі чинного мера Вадима Бойченка, в якого майже 49% підтримки наздоганяє кандидат від опозиційної платформи Володимир Клименко. За нього готові проголосувати - 28% виборців.
У Києві на майбутніх виборах мера розклад сил на користь Віталія Кличка. За опитуванням соціологічної групи Рейтинг, у чинного столичного голови - майже 44% підтримки. Його найближчий конкурент - шоумен Сергій Притула. У нього - 10%.
Тим часом Віталій Кличко заявив, що "УДАР" іде на вибори самостійно! Так мер відреагував на заяву партії "Європейська Солідарність", що вона підтримуватиме чинного міського голову. За словами Кличка - будь-яке об'єднання можливе лише навколо інтересів киян.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Розумію, що чимало політичних сил сьогодні хочуть, щоб Кличко був їх мером. Я знову чітко кажу всім я є і буду мером тільки киян. І завжди був відповідальний тільки перед киянами. Бо саме вони довірили мені втілювати зміни у Києві обравши мером столиці. Я вдячний за підтримку кожному мешканцю столиці. Удар іде на вибори самостійно.
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