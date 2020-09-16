Хто виходить в лідери на майбутніх місцевих виборах на Сході країни? Нові результати соцдослідження оприлюднив аналітичний центр "Соціомодус". Кому ж надають перевагу місцеві мешканці - дивіться у нашому матеріалі.

В лідери електоральних симпатій на майбутніх місцевих виборах в Донецькій області вийшла партія "Опозиційна платформа - За життя". За них готова проголосувати більшість жителів Донецької області - а це понад 55%. Це результати опитування аналітичного центру Соціомодус. На другому місці, але зі значним відривом - "Слуга народу". У них трохи більше 11%. Третя - "Партія Шарія".

Так само лідерські позиції тримають кандидати від "Опозиційної платформи - За життя" і на виборах глав найбільших ОТГ Донеччини. Наприклад, у Костянтинівці за Олега Азарова готові проголосувати 47,5% людей. За його конкурента Олександра Кулика - лише 9.

А в Маріуполі чинного мера Вадима Бойченка, в якого майже 49% підтримки наздоганяє кандидат від опозиційної платформи Володимир Клименко. За нього готові проголосувати - 28% виборців.

У Києві на майбутніх виборах мера розклад сил на користь Віталія Кличка. За опитуванням соціологічної групи Рейтинг, у чинного столичного голови - майже 44% підтримки. Його найближчий конкурент - шоумен Сергій Притула. У нього - 10%.

Тим часом Віталій Кличко заявив, що "УДАР" іде на вибори самостійно! Так мер відреагував на заяву партії "Європейська Солідарність", що вона підтримуватиме чинного міського голову. За словами Кличка - будь-яке об'єднання можливе лише навколо інтересів киян.

Віталій Кличко, київський міський голова: