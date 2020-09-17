Депутату Юрченко сообщили о подозрении [ Редактировать ]
В четверг, 17 сентября, народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению взятки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника взятку в 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов Комитета за голосование за представленные им предложения.
В середине августа правоохранителями зафиксирован факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств.
Ранее мы писали о том, что Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".
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