В Украине изменили карантинные зоны [ Редактировать ]
В пятницу, 18 сентября, Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новое деление Украины на карантинные зоны, которое заработает со следующей недели.
"Красная зона" значительно уменьшилась. Согласно решению, в нее попали:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежине и Носовский район Черниговской области.
Ранее Ляшко заявил, что украинцев ждет стремительный рост заболеваний коронавирусом.
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