Украина обновила список стран красной "коронавирусной" зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В список "красной зоны" входят:

США;

Молдова;

Бразилия;

Колумбия;

Израиль;

Франция;

Люксембург;

Испания;

Аргентина.

При этом "зеленая зона" состоит из: Австрии, Хорватии, Румынии, Турции, Канады, Германии.

Ранее мы писали, что в Украине изменили карантинное зонирование. Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла новое решение.