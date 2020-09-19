Минздрав обновил список стран "красной зоны" [ Редактировать ]
Фото: Радио Свобода
Украина обновила список стран красной "коронавирусной" зоны.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В список "красной зоны" входят:
- США;
- Молдова;
- Бразилия;
- Колумбия;
- Израиль;
- Франция;
- Люксембург;
- Испания;
- Аргентина.
При этом "зеленая зона" состоит из: Австрии, Хорватии, Румынии, Турции, Канады, Германии.
Ранее мы писали, что в Украине изменили карантинное зонирование. Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла новое решение.
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