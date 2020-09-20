На Львівщині медики теж фіксують збільшення кількості хворих на СOVID-19. Щодня інфікуються понад двісті жителів міста та області. Лабораторії перезавантажені. У черзі на результат очікують більше ніж тисяча пацієнтів.

Як живе Львів, коли кількість хворих невпинно збільшується, - розкаже Христина Гашенко.

Які зміни відбулися у природі, що ми побачили, вже? - листочки? - Які листочки осипаються? - Жовті.

Уроки на свіжому повітрі для учнів 48 львівської школи - звичний режим навчання. Так проходять природознавство, основи здоров'я і уроки праці.

Валентина Матвєєва, вчитель початкових класів Львівської школи №48:

Це їх захищає від тих вірусів, хоча в нас в класі дезінфікується після кожного уроку і парти, і приміщення, але на вулиці набагато краще.

Натомість центр Львова напівпорожній. Із закриттям кордонів стало значно менше туристів. Свої умови диктує і погода. А немає туристів - немає грошей, - каже екскурсовод Володимир Чухрай.

Володимир Чухрай, екскурсовод:

У нас йде відряд, тобто відсоток того, що ми заробляємо і кількість тих людей, яких ми перевозимо за день. Тому зарплати зменшуються відповідно було колись 8 - 9 тисяч, зараз 5-4 тисячі в місяць.

На літніх терасах кав'ярень - поодинокі відвідувачі. Переважно це місцеві жителі - вони й "рятують" бізнес.

Іван Маргітич, працівник кав'ярні:

У нас великій потік саме місцевих, ну є і туристи, але туристів більше із України, не із закордону, так, як було колись до закриття кордонів.

Брак туристів вплинув і на міський бюджет, кажуть у Ратуші. Від початку карантину Львів недоотримав 450 мільйонів гривень.

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

Один гість, який приїжджає до міста, він в середньому за день перебування витрачає від 70-90 доларів, так. Це в час до кризи. В середньому перебуваючи 3 дні, тому ми можемо порахувати недоотримання.

Потерпають і продавці на ринках. Кажуть - покупців останніми тижнями значно поменшало.

Леся, продавець на ринку:

Ну в середньому як було 40% - зменшилося?- Зменшилося. - Хотілось би краще, але що є то є.

Львів'яни пояснюють: економлять і гроші, і час. Через відсутність температурного скринінгу на входах до ринків намагаються всередині довго не затримуватись.

Юлія Сидорів, жителька Львова:

Тому я думаю що треба все ж таки особисту гігієну підтримувати і маску носити.

Носити маску вкотре просять і медики. Адже це один із засобів захисту від вірусу. Бо в області хворих щодня стає більше. У 19 лікарнях понад тисяча пацієнтів із COVID-19. Усі в тяжкому стані.

Наталія Тімко, головний епідеміолог Львівщини:

Це люди, в яких є синюшні шкірні покрови, в яких збільшена частота дихальних рухів збільшена в кого 28, і понад 30 на хв. Це люди, які потребують дихання за допомогою системи централізованої подачі кисню або концентратор.

У Львові та області медики прогнозують погіршення епідемічної ситуації. І пов'язують це з початком навчання в освітніх закладах.