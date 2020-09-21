В понедельник утром, 21 сентября, в Киеве, Харьковский массив затянуло смогом. Об этом сообщает "Страна".

В некоторых школах детям сказали не приходить на занятия.

Пресс-секретарь главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага, рассказала журналистам, что в Дарницком районе горит свалка, пожар начался вчера в 12:45, но открытого огня нет.

Там идет процесс тления. Эта свалка глубиной залегания до шести метров, поэтому, конечно, не так просто ее погасить. Поэтому это принцип горения такой же, когда горят торфяники. Сейчас там спасатели работают, есть очаги возгорания.

Она отметила, что на месте работает специальная инженерная техника, переворачивающая пласты мусора, чтобы пожарные могли дальше тушить тление.

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