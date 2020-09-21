Скандал в лицее: учительница ударила девочку учебником по голове [ Редактировать ]
Полиция Харьковской области расследует скандал в одной из школ, где педагог ударила ученицу книгой по голове.
Инцидент в Первомайском лицее №7 произошел 10 сентября. На уроке истории в 5-А классе педагогу не понравилось, что ее ученица просматривала страницы профильного учебника.
"Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове. На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материалы переданы в ювенальную превенцию районной полиции. Сотрудники опросили учителя истории и одноклассников девочки, которые подтвердили действия учителя", - сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст. 173-4 - "буллинг участника образовательного процесса". После завершения расследования материалы направят в суд для принятия решения.
Ранее "Подробности" сообщали, что в одной из школ Китая учитель метаматики до смерти избил 10-летнюю школьницу за неправильный ответ.
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