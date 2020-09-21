Основой прочного мира и построения общего будущего в Украине является прощение и конструктивный диалог между сторонами противостояния. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий заявил в своем обращении к участникам Международного форума "Люди мира", который сегодня открылся в Святогорской лавре.

"Мир - это Божий дар. Святое Евангелие напоминает нам слова Спасителя, Который говорит: "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Мф. 5:9). Один из святых Отцов Церкви, говоря о мире и согласии между людьми, сказал: "Из всего того, чем люди хотят наслаждаться в жизни, нет ничего слаще, чем мирная жизнь. Все, что мы называем приятным в жизни, приятнее бывает только тогда, когда сочетается с миром" (св. Григорий Нисский). Господь потому и называет миротворцев сынами Божиими, потому что принося мир к людям, они уподобляются Богу, Своему Небесному Отцу: Создателю, Который Своей любовью уничтожает всякую вражду", - отметил Предстоятель УПЦ.

Он напомнил, что Господь заповедует "сдерживать ненависть, останавливать вражду и месть, прекращать ссоры, изгонять лицемерие, укрощать в сердце тлеющее злопамятство и вместо него вводить мир, любовь, радость, благость, великодушие". Блаженнейший отметил, что особенностью Форума являются свидетельства очевидцев конфликта на Востоке Украины.

"Война - это кровь, страдания, слезы. Как правило, в войнах, с их большими геополитическими, политическими, экономическими и другими интересами, сильные мира сего не видят простых людей, не чувствуют их боли, страданий и переживаний. Именно поэтому сегодня на Форуме мы прислушиваемся к свидетельству простых людей, которые живут в прифронтовой зоне и особенно страдают от войны. Цель сегодняшнего нашего общения заключается в том, чтобы с одной стороны показать простых людей и их страдания, а с другой – засвидетельствовать сильное желание мира", - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель поделился своими мыслями о главных принципах, на которых, по его мнению, следует строить дело согласия и примирения.

"Первым шагом на пути к миру должно быть установление человеческого общения между обеими сторонами конфликта. Именно появление человеческих контактов между сторонами является первым действенным шагом на пути к миру. Ведь эти контакты обязательно приведут к диалогу. И только в диалоге между враждующими сторонами может вызреть новое видение своего совместного будущего, в данном случае, будущего нашей Родины Украины, которое может и должно быть мирным", - отметил Блаженнейший.

По его мнению, именно с осознания обеих сторон того, что мир возможен, начнет прекращаться всякая демонизация противника, которой сегодня подпитывается каждое вооруженное столкновение.

"Именно с уважительного отношения конфликтующих сторон друг к другу и начинается продуктивный миротворческий процесс. Миротворческий процесс сосредотачивается совсем на других ценностях: мирном сосуществовании, компромиссе, договоре. Ведь мир – это всегда решение и желание жить вместе со своими ближними. В миротворческом процессе соперник перестает быть врагом, которого надо уничтожить, он становится стороной, которую нужно интегрировать в будущее страны и с которой нужно строить совместную жизнь", - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что важно найти точки общих интересов для конфликтующих сторон, поскольку "именно выявление того, что объединяет, а не разделяет, и акцентирование на этом своего внимания является правильным продуктом миротворческих усилий".

Предстоятель объяснил, насколько важно взаимное прощение.

"Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение. Именно взаимное прощение - основа прочного мира и построения общего будущего. Оно является одной из основных добродетелей христианина. Не с мести и обид, а с прощения открывается путь к примирению. С принятия обеими сторонами конфликта общего будущего, того будущего, которое они сами построят вместе в мире, начнется новая страница в истории нашей общей многострадальной страны", - сказал Митрополит Онуфрий.

По мнению Блаженнейшего, важной точкой единения является осознание общности будущего для всех украинцев.

"Прошлое нас разделяет, а объединить и примирить нас может будущее – общая цель во имя мира, в котором только возможно построение сильной и процветающей Украины, где каждый ее житель, независимо от языка, религии и других различий, будет чувствовать себя дома – комфортно и полноценно. Наша Родина разнообразна и каждый ее регион подобен отдельному цветку, но все они составляют чудесный красивый букет. И на мой взгляд, именно в этом разнообразии есть духовная красота и сила нашей Родины Украины", - заключил Предстоятель и пожелал, чтобы благие намерения и желание мира стали реальностью для всех граждан Украины.