В Одесі назвали ім'я кандидата у мери. Хто це? Більше про передвиборчі новини - далі в огляді.

Сьогодні на конференціях обласної та міської організацій "Опозиційна платформа - За життя" ухвалила списки кандидатів, які балотуватимуться на посади міських голів, керівників ОТГ та у депутати різних рівнів. Список до обласної ради очолив співголова політ-сили Вадим Рабінович.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Я хочу быть с одесситами, я хочу внести реальный вклад в изменения в нашем регионе, и я больше не буду говорить слово "в вашем", я теперь буду только говорить слово "в нашем"! Одесса, мы победим!

Кандидатом у мери Одеси від "Опозиційної платформи - За життя" іде народний депутат - Микола Скорик.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

В первую очередь, это вопрос безопасности и медицины, это вопрос социальной защиты, это вопрос развития экономики города и это вопрос защиты гуманитарных вопросов, связанных с историей, с языком. Ми не протиставляємо мову українську і російську, але ми вважаємо, що гуманітарні питання мають бути на увазі на рівні і Києва, і міста.

Микола Скорик також очолив список кандидатів у депутати Одеської міськради. Там опозиціонери збираються вибороти перше місце.

Роман Сеник, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы нацелены завести достаточно сильную команду для того, чтобы там взять власть, сформировать большинство в совете - и для того, чтобы действительно начать выполнять те обещания, которые были даны не одним мэром, не одной фракцией городской, но в результате всё закончилось обычным дерибаном.

На з'їзді партійці проголосували за програму, з якою політ-сила піде на вибори.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я уверен, что мы сейчас победим, уверен, что мы обнулим, наконец-то, этот зеленый шабаш и начнем возвращать людям все то, что у них отнимал Порошенко и продолжает отнимать зеленая власть. Мы вернем людям возможность говорить на том языке, на котором они привыкли говорить.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":