Місцеві вибори на Одещині: "Опозиційна платформа - За життя" назвала ім'я кандидата у мери [ Редактировать ]
В Одесі назвали ім'я кандидата у мери. Хто це? Більше про передвиборчі новини - далі в огляді.
Сьогодні на конференціях обласної та міської організацій "Опозиційна платформа - За життя" ухвалила списки кандидатів, які балотуватимуться на посади міських голів, керівників ОТГ та у депутати різних рівнів. Список до обласної ради очолив співголова політ-сили Вадим Рабінович.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Я хочу быть с одесситами, я хочу внести реальный вклад в изменения в нашем регионе, и я больше не буду говорить слово "в вашем", я теперь буду только говорить слово "в нашем"! Одесса, мы победим!
Кандидатом у мери Одеси від "Опозиційної платформи - За життя" іде народний депутат - Микола Скорик.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
В первую очередь, это вопрос безопасности и медицины, это вопрос социальной защиты, это вопрос развития экономики города и это вопрос защиты гуманитарных вопросов, связанных с историей, с языком. Ми не протиставляємо мову українську і російську, але ми вважаємо, що гуманітарні питання мають бути на увазі на рівні і Києва, і міста.
Микола Скорик також очолив список кандидатів у депутати Одеської міськради. Там опозиціонери збираються вибороти перше місце.
Роман Сеник, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы нацелены завести достаточно сильную команду для того, чтобы там взять власть, сформировать большинство в совете - и для того, чтобы действительно начать выполнять те обещания, которые были даны не одним мэром, не одной фракцией городской, но в результате всё закончилось обычным дерибаном.
На з'їзді партійці проголосували за програму, з якою політ-сила піде на вибори.
Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Я уверен, что мы сейчас победим, уверен, что мы обнулим, наконец-то, этот зеленый шабаш и начнем возвращать людям все то, что у них отнимал Порошенко и продолжает отнимать зеленая власть. Мы вернем людям возможность говорить на том языке, на котором они привыкли говорить.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы - команда хозяйственников, команда профессионалов, которые не меняли своих политических взглядов и которые идут для того, чтобы сначала вернуть людям тот уровень жизни, на котором мы были шесть-восемь лет назад, а потом сделать его лучше.
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