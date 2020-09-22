В Польше задержали президентского интернет-оскорбителя [ Редактировать ]
В польском регионе Силезия арестовали мужчину, который писал в интернете оскорбительные вещи в адрес президента страны Анджея Дуды.
Об этом сообщает пресс-служба местной поциции.
Оскорбительное сообщение заметили сотрудники главного управления по борьбе с киберпреступностью. Они установили личность мужчины, который употреблял в адрес президента нецензурную брань.
Его слова не имеют ничего общего с культурным выражением своих взглядов и являются нарушением действующего законодательства.
Отмечается, что против нарушителя выдвинули обвинение, предусматривающее тюремный срок до 3 лет.
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