Во Франции арестовали "ненавистника" копов [ Редактировать ]
Фото: eurasialaw.ru
В одном из городов Франции полиция задержала мужчину, который звонил в полицию 841 раз и оскорблял офицеров.
Об этом пишет Le Parisien.
По информации, молодой человек из департамента Сена и Марна в течение трех дней позвонил в 21 отделение полиции и жандармерии. Звонки он совершал из мобильного телефона, оскорбляя при этом копов.
Отмечается, что нарушителя поместили под стражу, он ожидает суда.
Тем временем в Киеве задержали подозреваемых в фейковых звонках о минировании зданий и станций метро. В течение недели столичные объекты "минировали" 17 раз.
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