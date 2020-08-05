В одном из городов Франции полиция задержала мужчину, который звонил в полицию 841 раз и оскорблял офицеров.

Об этом пишет Le Parisien.

По информации, молодой человек из департамента Сена и Марна в течение трех дней позвонил в 21 отделение полиции и жандармерии. Звонки он совершал из мобильного телефона, оскорбляя при этом копов.

Отмечается, что нарушителя поместили под стражу, он ожидает суда.

Тем временем в Киеве задержали подозреваемых в фейковых звонках о минировании зданий и станций метро. В течение недели столичные объекты "минировали" 17 раз.