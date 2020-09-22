Возвращение на традиционные рынки стран СНГ является ключевым элементом восстановления отечественной промышленности. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время посещения производственного объединения "Азовмаш" в Мариуполе во вторник, 22 сентября.

Он подчеркнул, что потеря традиционных рынков России, Казахстана и других стран нанесла серьезный урон экономике Украины. И на примере таких предприятий, как "Азовмаш", это очень хорошо видно.

"Такие отрасли, как машино- и самолетостроение, пищевая, легкая промышленность, традиционно поставляли целый ряд товаров в РФ и были связаны цепочками производственной кооперации. Сейчас мы видим последствия взаимных санкций и разрыва отношений с Россией, Казахстаном и другими странами. Это беда, когда тысячи людей остались без зарплаты. Мы будем бороться за то, чтобы отменить санкции, нормализовать экономические отношения с РФ как основным торговым партнером Украины. И мы сделаем все, чтобы помочь таким предприятиям, как "Азовмаш"", - акцентировал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что для нынешней власти развитие промышленности не является приоритетом, что губительно сказывается на экономике страны.

"Правительство продолжает сворачивать поддержку реального сектора экономики. В проекте госбюджета на 2021 год нет ни одной целевой программы поддержки промышленности. Принцип нынешней власти такой же, как и у ее предшественников - беготня по миру за кредитами при полном игнорировании потребностей отечественного производителя", - отметил он.

По словам народного депутата, возвращение на традиционные рынки стран СНГ обеспечит нормальное функционирование и развитие отечественной промышленности, создание рабочих мест. "Торговая война наносит вред нашей экономике и ухудшает жизнь украинцев. И ее нужно прекращать. Украине и России нужно находить точки соприкосновения и выходить из режима санкций. Пора подумать о развитии украинской промышленности и о будущем нашей страны. У "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть четкий план возрождения отечественной экономики. Должны работать государственные целевые программы поддержки промышленности, необходимо наладить эффективное продвижение украинских товаров на экспортных рынках, расширить программы льготного кредитования и т.д. - все эти действия обеспечат уверенный экономический рост. Нынешнее правительство, которое этого не понимает и ничего не делает для развития промышленности и экономики, должно быть отправлено в отставку", - резюмировал Юрий Бойко.