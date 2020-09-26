До нової коронавірусної реальності доводиться звикати британцям. Чергові карантинні обмеження наклали на паби, ресторани й бари.

З цього тижня заборонені пізні посиденьки за келихом. Усі заклади мають зачинятися о 10 вечора. Як це працює?

Рівно 10 вечора. Всіх просять вийти. І жодних потурань. Навіть доїсти страву чи допити келих не дадуть. Адже найменша затримка в закритті загрожує чималим штрафом. Уряд впевнений: обмеження роботи пабів і ресторанів допоможе збити другу хвилю коронавірусу. Щоправда, власники бізнесу вважають інакше.

Томас Кідд, власник мережі барів:

Ми всі знаємо, чим закінчуються всі заборони. Люди хочуть випити, поспілкуватися. Тож ця заборона лише призведе до того, що це робитимуть удома, де немає жодного контролю. А не в барах чи пабах, де додержуються всіх приписів, де розуміють, як контролювати натовп, як дотримуватися дистанції.

Здавалося б, нове обмеження не надто впливає на роботу закладів. Адже закриватися треба тільки на годину-дві раніше. Але насправді, бари та паби позбудуться майже третини денного заробітку, бо в останні години роботи установи відвідувачі схильні витрачати найбільше.

Тобіас Джексон, співзасновник мережі барів:

Я розумію, що люди підтримують запровадження нових карантинних обмежень. Але не думаю, що вони уявляють, що через це багато їхніх улюблених закладів просто згорнуть свою роботу. Це може статися за пів року, а може вже і наступного тижня. Адже наразі паби заледве самоокуповуються, про дохід - взагалі не йдеться.

За підрахунками Асоціації пабів, чверть закладів не зможе оговтатися від карантину. І закриються до кінця цього року. Втім, могло б бути гірше. Адже уряд розглядав і можливість цілковитого локдауну.

Ліза Райт, власниця пабу:

Ми насправді видихнули з полегшенням. Бо постійно боялися, що доведеться знову зачинитися на карантин, а це дуже страшно. Тож для нас робота до 10 вечора - просто ідеально. Ми більшою мірою розраховуємо на замовлення страв, а не напоїв, тож спокійно підлаштуємося під нову комендантську годину.

Зважаючи на щоденне збільшення кількості випадків заражень COVID-19, пабам і ресторанам доведеться змиритися з новою реальністю.

Нові обмеження можуть тривати до 6 місяців, попередили в уряді. Окрім того, ще один загальнонаціональний локдаун теж можливий. Це буде останнім кроком влади, якщо не вдасться зупинити другу хвилю епідемії.