Республика Армения, 27 сентября, обратилась в Европейский суд по правам человека из-за обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении армянского представительства в ЕСПЧ в Facebook.

Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой о применении обеспечительной меры согласно правилу 39 Регламента Суда в отношении Азербайджана и требует от Баку прекратить:

прекратить военные атаки на гражданские поселения по всей линии соприкосновения ВС Армении и Арцаха.

прекратить неизбирательные атаки.

прекратить нападение на гражданское население, гражданские объекты и населенные пункты вдоль армяно-азербайджанской границы

А также, РА просит заставить Азербайджан прекратить бомбардировку гражданских объектов по всей линии связи РА и Арцах:

Азербайджан должен держаться подальше от невыбирательных атак

принуждение Азербайджана к сохранению безопасности от нападения на граждан, гражданские объекты и населенные пункты

Стоит отметить, что Армения пострадала от ракетного обстрела городов.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. После чего, на территории непризнанной республики Нагорный Карабах ввели военное положениеиз-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Как ранее сообщалось, власти Азербайжана ввели частичное военное положение, в ряде городов и районов страны в связи с обострением на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Читайте также, Папа Римский Франциск призвал Ереван и Баку решить конфликт в Нагорном Карабахе без применения силы. Позже, МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе и призвал Армению и Азербайджан вернуться к диалогу после обострения конфликта на границе двух государств.