Нагорно-Карабахский конфликт: Армения обратилась в Европейский суд [ Редактировать ]
Республика Армения, 27 сентября, обратилась в Европейский суд по правам человека из-за обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении армянского представительства в ЕСПЧ в Facebook.
Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой о применении обеспечительной меры согласно правилу 39 Регламента Суда в отношении Азербайджана и требует от Баку прекратить:
- прекратить военные атаки на гражданские поселения по всей линии соприкосновения ВС Армении и Арцаха.
- прекратить неизбирательные атаки.
- прекратить нападение на гражданское население, гражданские объекты и населенные пункты вдоль армяно-азербайджанской границы
А также, РА просит заставить Азербайджан прекратить бомбардировку гражданских объектов по всей линии связи РА и Арцах:
- Азербайджан должен держаться подальше от невыбирательных атак
- принуждение Азербайджана к сохранению безопасности от нападения на граждан, гражданские объекты и населенные пункты
Стоит отметить, что Армения пострадала от ракетного обстрела городов.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. После чего, на территории непризнанной республики Нагорный Карабах ввели военное положениеиз-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Как ранее сообщалось, власти Азербайжана ввели частичное военное положение, в ряде городов и районов страны в связи с обострением на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Читайте также, Папа Римский Франциск призвал Ереван и Баку решить конфликт в Нагорном Карабахе без применения силы. Позже, МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе и призвал Армению и Азербайджан вернуться к диалогу после обострения конфликта на границе двух государств.
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