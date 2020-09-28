Есть люди, которые постоянно о чем-то думают, анализируют, беспокоятся. Их называют мнительными. Астрологи рассказали, какой знак зодиака все время настраивает себя на плохой сценарий.

Итак, на первом месте оказался Скорпион. Он пребывает в перманентном состоянии тревожности, находя в этом даже некоторое удовольствие. Без проблем и страхов, часто выдуманных им самим, жизнь становится для него пресной и опять же странно спокойной (а это, как думает Скорпион, совсем неспроста).

Ему кажется, что окружающие настроены критично в отношении него. И действительно, иногда настороженность и скрытое беспокойство Скорпиона заставляют других людей так же относиться к нему с опаской.

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