Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова впервые заняла первое место в российском рейтинге миллиардеров Forbes. Американский журнал оценил состояние семьи Керимовых в $24,7 млрд.

Керимовы "подвинули" совладельца "Норильского никеля" Владимира Потанина, состояние которого Forbes оценивает в $24,6 млрд. На третьем месте в списке главных богачей России - председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин ($21,9 млрд).

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Forbes сообщает, что основа состояния семьи сенатора - акции крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс", которые принадлежат сыну сенатора Саиду.

С начала 2020 года золото выросло в цене на 34%. Если в начале года благородный металл стоил $1 521 за тройскую унцию (31,1 грамма), то вечером 5 августа его цена составляла $2 048. "Подробности" писали, что 31 июля цена золота впервые в истории превысила $2000.

В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2020 год Керимов занимает 13 место. В конце июля журнал назвал Керимова одним из самых разбогатевших за время пандемии коронавируса миллиардеров.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал 100 самых богатых украинцев.