Від початку епідемії в країні заразилися майже 237 тисяч

Суворий карантин в Ізраїлі може тривати понад місяць. Про це заявив прем'єр Біньямін Нетаньягу. За його словами, рішення про зняття обмежень залежатиме від кількості інфікованих.

Раніше планували, що карантин триватиме до 10 жовтня. В Ізраїлі нині зачинені школи, не працює більшість підприємств. Від початку епідемії в країні заразилися майже 237 тисяч. Понад півтори тисячі померло.