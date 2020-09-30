В Ізраїлі назвали строки суворого карантину [ Редактировать ]
Суворий карантин в Ізраїлі може тривати понад місяць. Про це заявив прем'єр Біньямін Нетаньягу. За його словами, рішення про зняття обмежень залежатиме від кількості інфікованих.
Раніше планували, що карантин триватиме до 10 жовтня. В Ізраїлі нині зачинені школи, не працює більшість підприємств. Від початку епідемії в країні заразилися майже 237 тисяч. Понад півтори тисячі померло.
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