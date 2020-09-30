Amnesty International зупиняє роботу в Індії [ Редактировать ]
Amnesty International призупиняє свою діяльність в Індії - через репресії з боку тамтешнього уряду - заявили правозахисники організації.
Там поскражилися на тривалу хвилю "нападів, знущань та переслідувань". Останньою крапкою стало замороження банківських рахунків організації.
Правозахисники твердять: це відповідь на їхні резонансні розслідування - зокрема, щодо придушення опозиції у Джамму та Кашмір. В індійському уряді ситуацію не коментують.
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