Для бюджетників профспілки вимагають підвищення зарплати майже на 5 відсотків

Страйкова Німеччина. У великих містах країни напередодні зупинився громадський транспорт. На роботу не вийшли водії, які вимагають кращих умов праці. Паралельно у різних регіонах країни тривають попереджувальні акції протесту бюджетників. Чим невдоволені німецькі страйкарі, розкаже Тетяна Логунова.

Замість розкладу руху - повідомлення про страйк. Такі оголошення на зупинках громадського транспорту сьогодні побачили жителі Берліна, Мюнхена, Дюссельдорфа, Гамбурга та інших німецьких мегаполісів.

На роботу не вийшли водії автобусів, трамваїв та міських електричок. Вони вимагають ліквідувати регіональні відмінності в оплаті праці і збільшити відпустку до 30 днів.

Клаудіа Пелузо, водійка автобуса:

Ми завжди працюємо, незважаючи на пандемію. І постійно на робочому місці. За кермом автобуса. Ми ризикуємо власним здоров'ям.

Сьогоднішня акція перша, але не остання. Якщо до вимог страйкарів не дослухаються, профспілки погрожують масштабнішими і тривалішими протестами.

Крістіне Беле, представниця профспілки:

Через великі навантаження і погані умови праці в нашій галузі, уже зараз - дефіцит кадрів. Наразі - 15 тисяч вакансій. А вже за 10 років нам не вистачатиме сотні тисяч працівників. І це буде проблемою для пасажирів.

Пасажири ж - страйкарів підтримують. Попри незручності, спричинені акцією протесту.

Нам потрібен громадський транспорт. І його працівники мають отримувати гідну зарплатню. Прикро, що водії страйкують в умовах пандемії. Але, з іншого боку, вони працювали навіть у період найжорсткішого карантину. Тож їхню акцію я вважаю виправданою.

Кращих умов праці і підвищення зарплати вимагають не тільки водії громадського транспорту. Вже більше тижня у різних містах Німеччини відбуваються попереджувальні страйки бюджетників. На роботу не виходять вчителі, вихователі, медпрацівники, працівники комунальних служб і державних установ.

Гундель Ріве, учасниця акції протесту:

Спочатку вони нам кажуть, які ми молодці і наскільки важлива наша робота. А коли час відкрити гаманець і підвищити нам зарплату, відповідають, шкода, але це неможливо! Так не може бути!

Для бюджетників профспілки вимагають підвищення зарплати майже на 5 відсотків. Так, щоб кожен щомісяця отримував на 150 євро більше.

Переговори між представниками профспілок і уряду заплановані на кінець жовтня. Це буде вирішальний раунд. Якщо сторони не знайдуть компроміс, бюджетники перейдуть від точкових попереджувальних акцій до загальнонаціональних страйків. Які можуть паралізувати країну.