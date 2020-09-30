У лікарню доправили лише водія тролейбуса

У Кропивницькому вантажівка в'їхала у тролейбус з пасажирами. Водій ваговоза порушив правила - не надав перевагу громадському транспорту. Момент зіткнення зафіксувала камера спостереження.

Від удару тролейбус викинуло на пішохідну частину і він зніс електричну опору, обірвались з десяток електродротів. У момент аварії в тролейбусі було тридцять пасажирів. Ніхто не постраждав.

У лікарню доправили лише водія тролейбуса - у нього забій голови. Обидва кермувальники були тверезі.