Передвиборча лихоманка: у кого найбільші шанси на місцевих виборах у Харкові [ Редактировать ]
Що ближче до місцевих виборів, то більша передвиборча лихоманка. І поки претенденти на крісла депутатів і міських голів ведуть кампанії, соціологи вивчають уподобання виборців по регіонах. Сьогодні говорили про жителів Харкова та області.
Українська соціологічна група провела дослідження. Тож, якби вибори Харківського мера відбулися цієї неділі, найбільші шанси у чинного міського голови Геннадія Кернеса і представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександра Фельдмана. 46 і 30 відсотків відповідно.
У міськраду проходить партія "Блок Кернеса - успішний Харків" - у них 40 відсотків. Понад 25 процентів респондентів готові голосувати за кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя". Третя - "Слуга народу" з дев'ятьма процентами. Четверта партія - "Блок Світличної - разом".
Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":
Люди в большинстве своем не доверяют партии власти - партии "Слуга народа", считая ее представителей некомпретентными. Поэтому, на местных выборах, делают ставку на представителей местной элиты. А также, на представителей опозиционных партий.
А от обираючи кандидатів до облради, згідно з опитуванням, третина респондентів готова голосувати за представників від "Опозиційної платформи - За життя". 32%. На другому місці - "Блок Кернеса - успішний Харків!". 30%. Треті - "Слуги". За ними - "Блок Світличної - разом".
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